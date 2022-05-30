Шоу, флешмобы и 50-метровый холст истории города: Казань готовится ко Дню защиты детей

В День защиты детей, 1 июня, столица Татарстана станет местом проведения масштабной праздничной программы для юных горожан. В разных городских локациях их будут ждать флешмобы, интерактивные ивенты, концерты и мастер-классы. Об этом на деловом понедельнике сообщила заместитель руководителя исполкома Казани Гузель Сагитова.

Она напомнила, что 1 июня отмечается международный День защиты детей. В этот день на площадках в Казани состоится множество детских мероприятий. В городе проживают более 280 тыс. детей, из них в возрасте до 14 лет — 247 тыс., отметила докладчица.

«В День защиты детей главной площадкой проведения детского праздника станет парк Горького с программой „Улыбнись солнцу“. С 11 утра гости мероприятия смогут посетить различные игровые и культурные площадки. Также здесь состоится концерт с участием победителей городских и республиканских конкурсов», — отметила Сагитова.

На территории Казанского Кремля в этот день организуют детский фестиваль «Мы любим Кремль». В программе — концерт, мастер-классы, флешмоб по оформлению 50-метрового холста об истории Казани, уроки дорожной безопасности и мастерская ремесел.

«Новая площадка будет организована в парке „Черное озеро“, где в 16 часов стартует концерт воспитанников „Школы рока“ и будет организована выставочная зона с работами воспитанников детских художественных школ. Также будет дан старт проекту „Клуб капитанов“ — первому в России проекту судомодельного проката, все вырученные средства передадут на благотворительность», — рассказала Гузель Сагитова.

Кроме того, 1 июня в центре «Сайдаш» состоится городской фестиваль детского творчества «Балачак иле». Его участниками станут более 200 воспитанников в возрасте от четырех до семи лет. Помимо этого, в День защиты детей пройдут тематические семейные спектакли в русском ТЮЗе и ТЮЗе имени Кариева.

«В международный День защиты детей в парке „Крылья советов“ запланировано праздничное мероприятие „Ритмы детства“. Гости парка смогут посетить интеллектуальные, творческие и спортивные площадки. Иклюзивный досуговый центр „Симург“ для детей с ментальными нарушениями в этот день подведет итог первого года занятий концертной программой на площадке детского центра „Экият“», — рассказала Гузель Сагитова.

Программа детских мероприятий продолжится и в другие дни. Например, 2 июня в казанском цирке пройдет «Шоу воды, огня и света», а на экскурсию юных казанцев пригласит зооботсад.