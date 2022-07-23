Улица Смирнова в Болгаре станет своеобразным «мостом» между музеем-заповедником и городом

Улица Смирнова в Болгаре в Спасском районе Татарстана в этом году принимает участие во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Как будет выглядеть улица в случае победы, рассказали в Фонде «Институт развития городов РТ».

Улица Смирнова вблизи визит-центра и западных ворот Болгарского музея-заповедника продолжает реализацию социально-культурного центра города, которая была придумана еще в прошлом году. Тогда фонд подал заявку на участие улицы Ленина, но она не выиграла грант. В этом году территорию все равно благоустроят, но за счет республиканских средств. Весь проект социально-культурного центра города «Болгар Спасский» — это комплексное благоустройство улиц Ленина и Смирнова.

В случае благоустройства улицы Смирнова в городе появятся зоны для отдыха, безопасные пешеходные маршруты, стенды, а еще павильоны для кафе и проката и сезонная ярмарка.

С учетом всех нюансов в проект архитекторы вложили три основные цели: усилить связь между городом и Болгарским музеем-заповедником, повысить экономическую самодостаточность города и сделать комфортную среду для жизни. Также будут созданы условия для туристов с кофе на завтрак и поке на обед, гости смогут узнать историю жителей города — для этого установят стенды и другие малые архитектурные формы. Таким образом улица станет своеобразным «мостом» между музеем-заповедником и Болгаром.

«В случае победы грант заявки составит 50 млн рублей», — уточнили «Татар-информу» в Фонде «Институт развития городов РТ».

Авторами концепции выступило архитектурное бюро Miriada group. Подготовку всех заявок от Татарстана курировал фонд. Помимо Болгара, в этом году еще шесть татарстанских городов — Елабуга, Заинск, Зеленодольск, Лаишево, Лениногорск и Мамадыш — cтали участниками Всероссийского конкурса малых городов. В случае победы в ближайшие два года там появятся новые общественные пространства.

Ранее «Татар-информ» сообщал, какие дворы, парки и набережные будут благоустроены в 2023 году.