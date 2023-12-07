Накануне Дня Героев Отечества, который празднуется 9 декабря, улица Объездная в Альметьевске переименована в Защитников Отечества — окончательное решение было принято на совместной 33-й сессии Совета Альметьевского муниципального района и заседании городского Совета.

По итогам предложений и голосования в социальной сети «ВКонтакте» по переименованию улицы Объездной название «Защитников Отечества» набрало наибольшее количество голосов. На Комиссии по топонимике данный вариант был также одобрен и передан на утверждение городскому Совету депутатов, где переименование было окончательно утверждено.

В данной части города идет активная застройка, в ближайшее время появится новый микрорайон. Здесь будет развиваться городская инфраструктура, появятся жилые дома, что не может ассоциироваться с Объездной улицей города. Улица Защитников Отечества станет артерией микрорайона и будет одной из основных улиц Альметьевска.

«Переименование улицы не затронет жилые дома, под него попадут только 48 объектов производственного назначения. Органы местного самоуправления уже начали процесс внесения изменений в ФИАС и ЕГРН», — об этом в своем докладе рассказал председатель Комиссии по топонимике Денис Косарев.

Переименование улицы совпадает с предстоящим праздником — Днем Героев Отечества.

«Очень рад, что новое название несет в себе глубокий смысл и отдает дань уважения нашим героям», — отметил глава района Тимур Нагуманов. Переименование улицы станет символом уважения и благодарности к героям, которые защищали и защищают наше Отечество.

Напомним, День Героев Отечества в России — это памятная дата, которая отмечается ежегодно 9 декабря. Она установлена Федеральным законом РФ от 28 февраля 2007 года.

Президент РФ Владимир Путин во время обращения в честь Дня Героев Отечества отметил, что героизм этих поистине великих граждан Отечества, их доблесть и мужество отражают волю и характер нашего народа.

«Этот характер во все времена и эпохи помогал и помогает выстоять в самых трудных испытаниях, укрепить независимость нашего государства, с честью противостоять любому, кто пытался посягнуть на нашу землю», – сказал глава государства.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Альметьевске началась обкатка электробусов.