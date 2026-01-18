news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 18 января 2026 19:00

Улица Каюма Насыри стала самой посещаемой в Старо-Татарской слободе

Читайте нас в
Телеграм

Улица Каюма Насыри привлекает наибольшее число туристов среди всех объектов Старо-Татарской слободы. Об этом «Татар-информу» рассказала директор МБУ «Историческая среда» Элина Табакчи.

Однако, по ее словам, несмотря на популярность локации, важно, чтобы жители и гости Казани проникали глубже в ткань Старо-Татарской слободы. Там они смогут изучать другие исторические объекты и знакомиться с богатым культурным наследием территории.

«Помимо улицы Каюма Насыри в слободе есть множество других важных исторических объектов и памятников, не менее значимых и интересных для посещения. В этом направлении мы работаем совместно с префектурой, Институтом развития города Казани и Фондом развития городов над возможностью расширения маршрутов и географии пребывания», – добавила собеседница информагентства.

Табакчи также отметила, что в августе территорию слободы посетило более миллиона туристов. В декабре поток традиционно возрастает, поэтому окончательная цифра по итогам года пока уточняется.

«Думаю, что эта цифра будет значительно выше, поскольку Старо-Татарская слобода традиционно является одной из точек притяжения в период новогодних каникул и праздничных дней. Поэтому думаю, что показатель существенно вырастет», – подытожила она.

Подробнее о том, как живет и развивается Старо-Татарская слобода, какие новые объекты и культурные проекты привлекают туристов и жителей Казани к историческому центру, – в материале «Элина Табакчи об историческом центре Казани: «Старо-Татарская слобода – кладезь истории».

читайте также
Элина Табакчи: «Хочется, чтобы люди глубже проникали в ткань Старо-Татарской слободы»
Элина Табакчи: «Хочется, чтобы люди глубже проникали в ткань Старо-Татарской слободы»
#старо-татарская слобода #исторический центр казани
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Из очереди к проруби – в очередь на исповедь»: батюшка о смысле Крещения Господня

«Из очереди к проруби – в очередь на исповедь»: батюшка о смысле Крещения Господня

18 января 2026
«Надо любить и оберегать свою семью и Родину»: история участника СВО из Заинска

«Надо любить и оберегать свою семью и Родину»: история участника СВО из Заинска

18 января 2026