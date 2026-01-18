Улица Каюма Насыри стала самой посещаемой в Старо-Татарской слободе

Улица Каюма Насыри привлекает наибольшее число туристов среди всех объектов Старо-Татарской слободы. Об этом «Татар-информу» рассказала директор МБУ «Историческая среда» Элина Табакчи.

Однако, по ее словам, несмотря на популярность локации, важно, чтобы жители и гости Казани проникали глубже в ткань Старо-Татарской слободы. Там они смогут изучать другие исторические объекты и знакомиться с богатым культурным наследием территории.

«Помимо улицы Каюма Насыри в слободе есть множество других важных исторических объектов и памятников, не менее значимых и интересных для посещения. В этом направлении мы работаем совместно с префектурой, Институтом развития города Казани и Фондом развития городов над возможностью расширения маршрутов и географии пребывания», – добавила собеседница информагентства.

Табакчи также отметила, что в августе территорию слободы посетило более миллиона туристов. В декабре поток традиционно возрастает, поэтому окончательная цифра по итогам года пока уточняется.

«Думаю, что эта цифра будет значительно выше, поскольку Старо-Татарская слобода традиционно является одной из точек притяжения в период новогодних каникул и праздничных дней. Поэтому думаю, что показатель существенно вырастет», – подытожила она.

Подробнее о том, как живет и развивается Старо-Татарская слобода, какие новые объекты и культурные проекты привлекают туристов и жителей Казани к историческому центру, – в материале «Элина Табакчи об историческом центре Казани: «Старо-Татарская слобода – кладезь истории».