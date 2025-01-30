Улетели в США и взяли детей: сколько фигуристов из России погибли в небе над Вашингтоном?

Российские фигуристы, чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов отправились работать в США в 1998 году и сегодня разбились в авиакатастрофе вместе членами американской юниорской сборной. Все подробности – в материале «ТИ-Спорта».





фото: скриншот видео

История переезда российских чемпионов в США

Евгения Шишкова и Вадим Наумов решили сменить место жительства и работы всего через четыре года после своей победы на чемпионате мира по фигурному катанию в танцах на льду в японском городе Тиба.

Через год после чемпионства в Японии, в 1995 году, спортивная пара стала семейной, а в 1998-м не попала в состав олимпийской сборной России. В итоге Наумов и Шишкова завершили карьеру и решили податься в США тренерами.

В Америке они, в частности, воспитали тандем Кэтрин Оршер и Гаррета Лукаша в парном катании, которые добились национального чемпионского титула в США.

Сегодня супруги, по информации «РИА Новости», вместе с членами юниорской сборной США оказались в злосчастном самолете авиакомпании American Airlines, который при посадке столкнулся с военным вертолетом Black Hawk Сухопутных войск США. Инцидент произошел в небе над столичным аэропортом в Вашингтоне.

По данным авиакомпании, на борту самолета находились 64 человека. На борту вертолета, как сообщает Reuters, было трое военных. По данным BNO News, по меньшей мере, 19 тел погибших были извлечены из реки Потомак.

Кто еще из российских спортсменов погиб? Версии разнятся, официальных данных нет

Позже стало известно, что среди пассажиров была и 58-летняя бронзовая призерка чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская. Об этом сообщил ТАСС. В свое время она выступала в парном катании с Валерием Спиридоновым. На счету дуэта, помимо бронзы чемпионата СССР, золото Спартакиады народов СССР (1982) и титул обладателей Кубка СССР (1980).

Инна Волянская (слева) Фото: скриншот видео трансляции

Волянская тренировала команду Ashburn Ice House из Вирджинии. Предположительно, часть ее подопечных так же могла быть в салоне рухнувшего самолета.

Позже некоторые источники опубликовали якобы полный список пострадавших фигуристов в авиакатастрофе. Но быстро выяснилось, что он не соответствует действительности. В частности, в нем значились фигуристы с российскими корнями Энтони Пономаренко и Аннабель Морозов.

Татьяна Тарасова выступила опровержителем фейков

Но позже известный комментатор и заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила, что их на борту вообще не было. Она заявила разговоре с NEWS.ru, что дозвонилась до них в Америку.

Татьяна Тарасова Фото: скриншот видео

«Могу сказать, что Пономаренко дома, его не было в этом самолете. И что Морозов тоже дома. Я успела позвонить в Америку, — заявила Тарасова.

На самом деле ряд телеграм-каналов сообщил о целом списке фигуристов – детей бывших российских спортсменов. Однако официального подтверждения на момент написания данного материала пока не было.

Как известно, многие бывшие фигуристы перебрались в США на тренерскую работу и взяли с собой детей, которые впоследствии влились в юниорскую сборную этой страны. Известны имена Даниила Паркмана, Алексея Щепетова, того же Энтони Пономаренко, Артема Маркелова, Даниэля Мартынова, Эндрю Торгашева, Дмитрия Царевского, Данилы Савельева и другие. Однако проверенной информации об их присутствии на борту самолета на данный момент нет.

На самом деле в СМИ и других источниках уже было опубликовано, как минимум, два списка. А позже телеканал «Матч ТВ» опроверг один из списков, отметив, что большинства людей из него вообще не было в самолете. Нам остается лишь ждать официальной информации.

Так или иначе, российский Кремль уже выразил соболезнования всем погибшим в авиакатастрофе. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Плохие новости сегодня из Вашингтона. Мы сожалеем и соболезнуем родным и близким, которые потеряли своих родных, и тех, кто из наших сограждан погиб в этой авиакатастрофе», - сказал он.