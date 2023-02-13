Укравшие сейф с 15 млн из Следкома РТ отправились за решетку на девять лет

фото: Елена Саляхова

Точку в уголовном деле о краже сейфа с 15 миллионами из здания Следственного комитета Татарстана поставил Вахитовский районный суд Казани. Сегодня свой приговор выслушали трое участников ограбления – Руслан Нургалиев, Никита Карабаев и Даниил Елинсон.

Приговор зачитали буквально за несколько минут, суд ограничился только вводной и резолютивной частью. Итог – все трое были признаны виновными.

Первым, кому огласили срок, стал Даниил Елинсон – его отправили в колонию общего режима на 3 года. Следом приговор озвучили Карабаеву, он отправится за решетку на 3 года.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Руслан Нургалиев также получил 3 года. Как и его сообщники наказание он будет отбывать в колонии общего режима.

Напомним, что Нургалиев, Карабаев и Елинсон стали участниками резонансного ограбления Следственного комитета РТ осенью 2021 года. По версии следствия, они помогли криминалисту Следкома РТ Марату Шакирову вытащить сейф с 15 млн.

Шакиров и его подельники в масках забрались ночью в здание, забрызгали камеры наблюдения краской из баллончиков, пробрались в кабинет и похитили сейф.

Стоит отметить, что в деле есть еще один фигурант – Дживан Мхитарян. Однако после кражи он скрылся. Подсудимые настаивают на том, что похищенные миллионы находятся именно у него.

Свою вину Нургалиев, Карабаев и Елинсон признали частично, настаивали на том, что о содержимом сейфа не знали.

