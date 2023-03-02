В Брянской области после нападения украинских нацистов нашли много взрывных устройств

На юго-западе Брянской области во время проверки и осмотра местности было обнаружено множество взрывных устройств разного типа, передает РИА Новости информацию от ФСБ.

В данный момент специалисты занимаются разминированием.

По данным агентства, ситуация в населенных пунктах Климовского района находится под контролем правоохранителей.

В результате нападения украинских националистов погиб местный житель. Кроме того, огнестрельное ранение получил 11-летний ребенок.

Ранее сообщалось, что 2 марта утром украинские дивсерсанты проникли в приграничный район Брянской области, вошли в села Любечане и Сушаны, обстрелу также подверглось село Ломаковка.

В ФСБ сообщают, что подразделения спецслужбы и Минобороны РФ проводят мероприятия по ликвидации нарушителей границы.

