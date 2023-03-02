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В Брянской области после нападения украинских нацистов нашли много взрывных устройств
На юго-западе Брянской области во время проверки и осмотра местности было обнаружено множество взрывных устройств разного типа, передает РИА Новости информацию от ФСБ.
В данный момент специалисты занимаются разминированием.
По данным агентства, ситуация в населенных пунктах Климовского района находится под контролем правоохранителей.
В результате нападения украинских националистов погиб местный житель. Кроме того, огнестрельное ранение получил 11-летний ребенок.
Ранее сообщалось, что 2 марта утром украинские дивсерсанты проникли в приграничный район Брянской области, вошли в села Любечане и Сушаны, обстрелу также подверглось село Ломаковка.
В ФСБ сообщают, что подразделения спецслужбы и Минобороны РФ проводят мероприятия по ликвидации нарушителей границы.
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