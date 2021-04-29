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Ру Тат
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29 апреля 2021  09:55

Украинский журналист рекомендовал Зеленскому встретится с Путиным в Крыму

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Президент Украины Владимир Зеленский мог бы встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным на территории Крыма. Такой совет лидеру своей страны дал главный редактор издания Depo.ua.

По мнению автора статьи, в случае встречи на территории присоединенного к России в 2014 году полуострова Зеленский мог бы заявить об украинских претензиях на Крым.

При таком развитии событий, уверен журналист, рейтинг Президента Украины вырос бы значительно сильнее, чем после введения санкций против пророссийски настроенного политика Виктора Медведчука и связанных с ним телеканалов.

Вместе с тем автор допустил, что Зеленский не станет встречаться с Путиным ни в Крыму, ни в Москве, а будет искать какую-либо нейтральную территорию для переговоров.

Сам Зеленский ранее предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса, «где идет война», а потом назвал оптимальным местом для беседы руководителей двух стран Ватикан.

путин владимир владимир зеленский
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