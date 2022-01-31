Украинский фигурист Шмуратко говорил на английском с российскими СМИ в Пекине

Фигурист из Украины Иван Шмуратко не стал разговаривать с российскими СМИ на русском языке после тренировки на Олимпиаде в Пекине. Он сделал заявление на английском языке.

«На этой Олимпиаде мы говорим только на украинском или английском. Здорово, что сборная Украины примет участие в командном турнире. Рады представлять свою страну, постараемся сделать свою работу как можно лучше. Почему я говорю по-английски? Как вы знаете, я делаю всё, чтобы быть здесь. Я спортсмен, и вся моя работа — на льду», — цитирует Шмуратко «Р-Спорт».

Напомним, что с соответствующими рекомендациями к украинским спортсменам ранее выступил Минспорт Украины. Ранее на эту инициативу уже отреагировала Депутат Госдумы РФ и олимпийская чемпионка Светлана Журова.