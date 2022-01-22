Депутат Журова отреагировала на запрет спортсменам Украины говорить на русском в Пекине

Депутат Госдумы РФ и олимпийская чемпионка Светлана Журова прокомментировала запрет украинским спортсменам давать интервью на русском языке в ходе Олимпийских игр в Пекине.

Ранее стало известно о соответствующих рекомендациях Минспорт Украины, которые были доведены до всех олимпийских спортсменов страны.

«Я не могу осуждать Минспорта Украины, но это странно для меня. На Олимпиаде в Токио украинская девушка сфотографировалась с нашей спортсменкой и начались неприятности для нее. Это все планово и постепенно шло, сейчас пусть заранее рекомендуют своим спортсменам, чтоб потом они не ошибались. Понимаем, что это грустно для многих, это вопрос не про страну, а про людей, которые общаются друг с другом. Могу только сожалеть, что появились такие рекомендации», – цитирует Журову Metaratings.