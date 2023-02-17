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Украинский беспилотник попытался атаковать Балаклавскую ТЭС в Севастополе
Сегодня утром в районе Балаклавской ТЭС сбит украинский беспилотник. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Укронацисты не оставляют своих попыток нанести удары по важным для Севастополя объектам. Сегодня рано утром в районе Балаклавской ТЭС силы ПВО сбили беспилотник», — говорится в сообщении.
Развожаев уточнил, что станция не пострадала и продолжает работу в штатном режиме.
Напомним, что накануне утром над морем в Севастополе было сбито несколько украинских БПЛА.
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