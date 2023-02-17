Украинский беспилотник попытался атаковать Балаклавскую ТЭС в Севастополе

Сегодня утром в районе Балаклавской ТЭС сбит украинский беспилотник. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Укронацисты не оставляют своих попыток нанести удары по важным для Севастополя объектам. Сегодня рано утром в районе Балаклавской ТЭС силы ПВО сбили беспилотник», — говорится в сообщении.

Развожаев уточнил, что станция не пострадала и продолжает работу в штатном режиме.

Напомним, что накануне утром над морем в Севастополе было сбито несколько украинских БПЛА.