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Политика 16 февраля 2023 09:29

Развожаев рассказал о двух сбитых беспилотниках над морем в Севастополе

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Над морем в Севастополе уничтожено два украинских беспилотника. Таким сообщением в своем телеграм-канале поделился губернатор Михаил Развожаев.

«Опять атака укробеспилотников. Ситуация на сейчас: сбиты 2 БПЛА над морем», — говорится в сообщении.

Он добавил, что в городе продолжают работать средства ПВО — атака продолжается.

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