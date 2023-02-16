Развожаев рассказал о двух сбитых беспилотниках над морем в Севастополе

Над морем в Севастополе уничтожено два украинских беспилотника. Таким сообщением в своем телеграм-канале поделился губернатор Михаил Развожаев.

«Опять атака укробеспилотников. Ситуация на сейчас: сбиты 2 БПЛА над морем», — говорится в сообщении.

Он добавил, что в городе продолжают работать средства ПВО — атака продолжается.