Суд 26 мая рассмотрит дело о признании батальона «Азов» террористической организацией

Верховный суд России 26 мая рассмотрит дело о признании украинского батальона «Азов» террористической организацией и запрете ее деятельности на территории РФ, сообщается на сайте Минюста.

Отмечается, что ранее против бойцов полка уже возбудили уголовное дело.

«Минюст России информирует, что административное дело о признании украинского военизированного националистического объединения «Азов» (другие используемые наименования: батальон «Азов», полк «Азов») террористической организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации назначено к судебному разбирательству на 26 мая в здании Верховного суда Российской Федерации», – сказано в тексте извещения о времени и месте рассмотрения административного дела.

Напомним, 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции, целью которой стала защита мирного населения Донбасса от геноцида киевских властей.

Российские подразделения и силы ДНР начали зачищать город Мариуполь от нацбатов 7 марта. Большую его часть уже взяли под контроль. Основные боестолкновения происходили в районе завода «Азовсталь», где скрывается большая часть полка «Азов».