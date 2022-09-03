news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
3 сентября 2022  00:30

Украинские войска снова обстреляли Запорожскую АЭС

news_top_970_100

В последние два часа продолжается обстрел Запорожской АЭС украинскими войсками. Об этом член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил у себя в Telegram-канале.

«За последние два часа в районе Запорожской АЭС как минимум четыре прилета „тяжелого“», — сказал он.

1 сентября на электростанцию прибыла миссия МАГАТЭ. Глава делегации «Росатома» и сотрудники ЗАЭС провели ее членов по территории объекта и показали участки, пострадавшие при обстрелах ВСУ. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси рассчитывает подготовить доклад по Запорожской АЭС в начале следующей недели.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100