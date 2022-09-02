Гендиректор МАГАТЭ планирует представить доклад по Запорожской АЭС на следующей неделе

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси рассчитывает подготовить доклад по Запорожской АЭС в начале следующей недели. Об этом передает РИА Новости.

«Мы получаем и получали информацию с самого начала, а сейчас пытаемся получить глубокую оценку происходящего, — рассказал Гросси по прибытии в Вену. — Я ожидаю, что представлю доклад в начале следующей недели, как только к концу этой недели у нас будет полная картина происходящего».

Он также отметил, что группа экспертов зафиксировала следы от обстрелов станции, по которым видно, что физическая целостность объекта нарушалась несколько раз.

«Я сам и моя команда видели дыры, следы на зданиях от обстрелов», — сказал Гросси.

Накануне на электростанцию прибыла миссия МАГАТЭ. Глава делегации «Росатома» и сотрудники ЗАЭС провели ее членов по территории объекта и показали участки, пострадавшие при обстрелах ВСУ. Восемь представителей миссии остались работать на станции.