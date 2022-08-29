Минобороны РФ: Украинский беспилотник пытался подорвать корпус с ядерным топливом на ЗАЭС

Для нанесения удара по территории атомной электростанции в Запорожье украинские военные накануне применили беспилотник. Сбить его удалось ответным огнем во время приближения к зданию специального корпуса, где хранится ядерное топливо американского производства и твёрдые радиоактивные отходы, заявило Минобороны РФ.

Сбитый российскими военнослужащими дрон упал на крышу специального корпуса № 1, серьезных разрушений и пострадавших удалось избежать, сообщил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. «Киевский режим продолжает провокации в целях создания техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции», – подчеркнул он.

По его словам, за сутки украинская артиллерия выпустила восемь крупнокалиберных снарядов по жилым кварталам Энергодара, вблизи которого находится ЗАЭС.

«Штатный технический персонал Запорожской атомной электростанции продолжает контролировать ее техническое состояние и бесперебойную работу. Радиационная обстановка остается в норме», – добавил Конашенков.

Напомним, сегодня стало известно, что Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) уже находится в пути на Запорожскую АЭС. Несколько представителей организации останутся на станции на постоянной основе, чтобы не допустить техногенной катастрофы.