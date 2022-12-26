Украинские военные массово отказываются выполнять приказы командования на купянском направлении. Причиной этого стала неготовность частей к боевым действиям, а также недостаток вооружений и техники, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«На купянском направлении в 14-й механизированной бригаде вооруженных формирований Украины личный состав начал массово саботировать приказы вышестоящего командования. Причинами отказа выполнять боевые распоряжения является небоеготовность подразделений из-за неукомплектованности личным составом, вооружением и техникой», — объяснил военный в беседе с РИА Новости.

Ранее он рассказал, что ВСУ обеспечивают свои части в районе Артемовска под видом гуманитарной миссии. На автомобилях с иностранными номерами и символами гуманитарной организации в город завозятся оружие и боеприпасы.