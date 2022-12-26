Киев поставляет оружие в Артемовск под видом гуманитарных грузов

Киев поставляет в Артемовск оружие, боеприпасы, средства связи и разведки на гражданских автомобилях с логотипами международной гуманитарной миссии. Об этом в беседе с РИА Новости поделился офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Как сообщила разведка, в город прибыло три автомобиля с иностранными номерами и символом международной гуманитарной организации. Однако поставленный груз предназначался ВСУ.

«В джипах находились средства связи, наблюдения, беспилотные летательные аппараты, аккумуляторные батареи и генераторы. Грузовой автомобиль был полностью загружен оружием и боеприпасами», — перечислил военный.