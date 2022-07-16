Украинские националисты отказываются участвовать в боевых действиях – Минобороны

В Минобороны РФ сегодня заявили, что украинские военные отказываются от участия в боевых действиях на территории народных республик.

«На фоне успешных действий российских Вооруженных Сил и значительных потерь ВСУ, украинские националисты отказываются принимать дальнейшее участие в боевых действиях на Донбассе», – утверждает официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков.

По его словам, в частности свои боевые позиции в районе Артемовска покинули 45 националистов 204-го батальона 241-й бригады территориальной обороны. Они потребовали ротировать их на запад Украины, сообщил Конашенков.

Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении завода в Днепропетровске, где производят баллистические ракеты «Точка-У».