Минобороны заявило об уничтожении цехов по производству ракет «Точка-У» в Днепропетровске

Российские военные высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожили в Днепропетровске цеха по производству комплектующих и ремонту баллистических ракет «Точка-У» на Южном машиностроительном заводе. Также в этих цехах выпускались реактивные снаряды систем залпового огня, заявили в Минобороны РФ.

Также Военно-космические силы за сутки уничтожили четыре пункта управления, склад боеприпасов в районе Константиновки в ДНР, сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

«Истребительной авиацией ВКС России в воздушном бою уничтожено три самолета воздушных сил Украины: два МиГ-29 в районах населенных пунктов Новопавловка Николаевской области, Владимировка Днепропетровской области и один Су-25 в районе Северска», – добавил Конашенков. По его словам, в воздухе сбиты также Ми-8 и Ми-24 .

В районе села Новозвановка ДНР российские военные, по данным Минобороны, перехватили баллистическую ракету «Точка-У», а в районе Изюма Харьковской области – два снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган».