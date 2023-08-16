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Украинские диверсанты вновь попытались проникнуть в Брянскую область, но были уничтожены
Украинские диверсанты вновь совершили попытку проникновения на территорию Брянской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.
Он отметил, что благодаря слаженным действиям Минобороны и пограничного управления ФСБ РФ по Брянской области попытка проникновения была пресечена в 7:00.
В результате было уничтожено пять из шести боевиков украинской диверсионно-разведывательной группы.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что накануне ФСБ пресекла попытку проникновения четверых украинских диверсантов на территорию Брянской области.
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