Украинские диверсанты вновь попытались проникнуть в Брянскую область, но были уничтожены

Украинские диверсанты вновь совершили попытку проникновения на территорию Брянской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.

Он отметил, что благодаря слаженным действиям Минобороны и пограничного управления ФСБ РФ по Брянской области попытка проникновения была пресечена в 7:00.

В результате было уничтожено пять из шести боевиков украинской диверсионно-разведывательной группы.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что накануне ФСБ пресекла попытку проникновения четверых украинских диверсантов на территорию Брянской области.