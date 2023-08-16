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В Брянской области ликвидировали четверых диверсантов, пытавшихся попасть в РФ
ФСБ пресекла попытку проникновения украинских диверсантов на территорию Брянской области, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, ФСБ РФ совместно с силами Минобороны уничтожили четырех диверсантов в приграничном Стародубском районе Брянской области.
Отмечается, что на месте боестолкновения, кроме иностранного оружия, взрывных устройств, приборов для связи и навигации, были найдены FPV-дроны с наклейками «Собственность ФСБ России».
ФСБ предполагает, что данное обстоятельство свидетельствует о подготовке провокаций и диверсий на территории РФ.
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