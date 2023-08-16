В Брянской области ликвидировали четверых диверсантов, пытавшихся попасть в РФ

ФСБ пресекла попытку проникновения украинских диверсантов на территорию Брянской области, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, ФСБ РФ совместно с силами Минобороны уничтожили четырех диверсантов в приграничном Стародубском районе Брянской области.

Отмечается, что на месте боестолкновения, кроме иностранного оружия, взрывных устройств, приборов для связи и навигации, были найдены FPV-дроны с наклейками «Собственность ФСБ России».

ФСБ предполагает, что данное обстоятельство свидетельствует о подготовке провокаций и диверсий на территории РФ.