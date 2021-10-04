Украинская сторона опровергла информацию о возобновлении транзита газа в Венгрию

Сведения о том, что компания «Газпром» возобновила транзит российского газа в Венгрию через Украину не соответствует действительности, заявил гендиректор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что по информации оператора FGSZ прокачка российского газа через пункт «Берегово» на венгерско-украинской границе возобновилась и составила около 20 тыс. кубометров в час.

«Да, сейчас есть незначительный поток газа из Украины в Венгрию, но это не транзит, а реэкспорт газа европейскими трейдерами, который они хранили в украинских ПХГ», — отметил Макогон, комментируя данные сведения.

27 сентября «Газпром» и венгерская MVM CEEnergy Ltd. подписали контракт по поставке 4,5 миллиарда кубометров топлива через «Турецкий поток» и газотранспортные системы Юго-Восточной Европы: 3,5 миллиарда через Сербию и миллиард — через Австрию в обход Украины.

В Киеве данное соглашение назвали ударом по экономике Украины и заявили о намерениях обратиться в Европейскую комиссию для проверки этой сделки на соответствие европейскому законодательству в области энергетики. Венгерские власти восприняли это, как вмешательство в свои внутренние дела.