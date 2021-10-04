Транзит российского газа в Венгрию через Украину возобновился

Транзит российского газа через Украину в Венгрию после полного прекращения был возобновлен 3 октября, передает РИА Новости.

Поток топлива через приграничный пункт «Берегово», по данным венгерского оператора ГТС FGSZ на 22.00 по московскому времени, составил более 200 тыс. куб. метров в час. Данных от украинской стороны за 3 октября пока не поступало.

«Оператор ГТС Украины» 1 октября заявил о том, что прокачка российского газа якобы прекратилась из-за того, что «Газпром» начал поставки газа в Венгрию через «Турецкий поток» в обход Украины через территории Болгарии и Сербии.

Однако в этот день транзит на Украину продолжался и составил 4,823 миллиона кубометров.

Венгрия и ООО «Газпром» 27 сентября подписали новые контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет.

В Киеве заявили, что это соглашение станет серьезным ударом по украинской экономике.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что прекращение транзита газа в Венгрию через Украину не нарушает никаких обязательств России по поставкам европейским потребителям.