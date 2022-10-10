Вслед за Медведевым СБУ объявила в розыск представителя МИД РФ Марию Захарову

Служба безопасности Украины объявила в розыск официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марию Захарову. Об этом свидетельствуют данные из базы МВД Украины.

На сайте украинского Министерства внутренних дел о Захаровой пишут, как «о скрывающейся от досудебного расследования». Российского дипломата обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность украинской территории по статье 110 Уголовного кодекса Украины.

Ранее в розыск был объявлен заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.