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Политика
10 октября 2022  18:18

Вслед за Медведевым СБУ объявила в розыск представителя МИД РФ Марию Захарову

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Служба безопасности Украины объявила в розыск официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марию Захарову. Об этом свидетельствуют данные из базы МВД Украины.

На сайте украинского Министерства внутренних дел о Захаровой пишут, как «о скрывающейся от досудебного расследования». Российского дипломата обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность украинской территории по статье 110 Уголовного кодекса Украины. 

Ранее в розыск был объявлен заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

 

 

#мария захарова #мид рф #спецоперация на Украине
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