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Происшествия 28 августа 2023 12:15

Украинская крылатая ракета уничтожена в воздухе у побережья Крыма

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Сегодня в воздухе над акваторией Черного моря средства ПВО уничтожили крылатую ракету ВСУ. Информация об этом появилась в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО украинская крылатая ракета уничтожена в воздухе над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым», – указано в сообщении.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что на севере и западе Крыма силами ПВО сбито два украинских беспилотника. Также эту информацию подтвердили в оборонном ведомстве страны.

«Сохраняйте спокойствие и доверяйте официальным источникам информации», – отметил Аксенов в своем Telegram-канале.

#всу #Минобрнауки РФ
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