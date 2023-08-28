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Украинская крылатая ракета уничтожена в воздухе у побережья Крыма
Сегодня в воздухе над акваторией Черного моря средства ПВО уничтожили крылатую ракету ВСУ. Информация об этом появилась в Telegram-канале Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО украинская крылатая ракета уничтожена в воздухе над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым», – указано в сообщении.
Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что на севере и западе Крыма силами ПВО сбито два украинских беспилотника. Также эту информацию подтвердили в оборонном ведомстве страны.
«Сохраняйте спокойствие и доверяйте официальным источникам информации», – отметил Аксенов в своем Telegram-канале.
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