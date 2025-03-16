Украине придется отказаться от территорий в обмен на гарантии безопасности – Уолтц

Решение украинского конфликта будет предполагать отказ киевского режима от территорий. Об этом сообщил советник Президента США по нацбезопасности Майк Уолтц.

«Будет как-то так: территории — за будущие гарантии безопасности», – сказал политик каналу ABC News.

Он добавил, что американский лидер Дональд Трамп намерен достичь прочного мира.

Ранее Уолтц допустил признание Донбасса частью России в рамках мирного соглашения по Украине.