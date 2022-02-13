Украина запросила встречу с Россией и странами — участницами Венского документа

Украина потребовала в течение 48 часов организовать встречу с Россией и странами — участницами Венского документа. Таким образом она требует от РФ объяснений о перемещениях войск вдоль своих границ. Об этом в Twitter сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Ранее он говорил о запросе, направленном России. Тогда Киев потребовал от Москвы детальных объяснений «военной деятельности», развернутой у границ страны, в том числе «во временно оккупированном Крыму».

«Россия не ответила на наш запрос в рамках Венского документа. Следовательно, делаем следующий шаг. Мы просим о встрече с Россией и всеми государствами-участниками в течение 48 часов для обсуждения ее усиления и передислокации вдоль нашей границы и во временно оккупированном Крыму», — говорится в заявлении министра.