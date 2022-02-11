Украина потребовала от России детальных объяснений по «военной деятельности» на границе

Украина призвала Россию предоставить информацию о «военной деятельности» на границе, в том числе в Крыму. Об этом говорится в Twitter министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебы.

По его словам, в данной ситуации Киев воспользовался механизмом уменьшения опасности согласно Венскому документу.

«Мы <...> обратились в Российскую Федерацию с запросом предоставить детальные разъяснения о военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины, и во временно оккупированном Крыму», — отметил глава украинского ведомства.

Кулеба подчеркнул, что на ответ у России есть 48 часов. Если же его не будет либо РФ представит «недостаточную или ненадлежащую информацию», Киев обратится к странам — участницам Венского документа и потребует созыва чрезвычайной встречи для получения разъяснений.