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Украина вылетела из топ-10 трендов поиска Google в 2023 году
В 2023 году Украина не вошла в десятку самых популярных новостных поисковых запросов. В этом году на пике интереса пользователей оказался конфликт в секторе Газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис Google Trends.
В 2022 году, напомним, украинский конфликт занял первое место по числу запросов. В этом году, помимо израильско-палестинского конфликта, в тренде были экскурсионный батискаф, взорвавшийся при спуске к месту гибели «Титаника», землетрясения в Турции, ураганы в Соединенных Штатах и Канаде, стрельба в штатах Мэн и Теннеси, лунная миссия из Индии, а также война в Судане.
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