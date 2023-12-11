Украина вылетела из топ-10 трендов поиска Google в 2023 году

В 2023 году Украина не вошла в десятку самых популярных новостных поисковых запросов. В этом году на пике интереса пользователей оказался конфликт в секторе Газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис Google Trends.

В 2022 году, напомним, украинский конфликт занял первое место по числу запросов. В этом году, помимо израильско-палестинского конфликта, в тренде были экскурсионный батискаф, взорвавшийся при спуске к месту гибели «Титаника», землетрясения в Турции, ураганы в Соединенных Штатах и Канаде, стрельба в штатах Мэн и Теннеси, лунная миссия из Индии, а также война в Судане.