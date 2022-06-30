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Ру Тат
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Политика
30 июня 2022  16:33

Украина разорвала дипломатические отношения с Сирией

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Украина разорвала дипломатические отношения с Сирией после того, как она признала независимость ДНР и ЛНР. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте украинского МИДа.

«В ответ на сей недружный акт Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Сирией без разрыва консульских отношений, в соответствии со статьей 2 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года», – говорится в сообщении.

Кроме того, Киев начинает процедуру введения торгового эмбарго в отношении Сирии и планирует наложить санкции против юрлиц и физлиц страны.

Напомним, накануне стало известно, что Сирия приняла решение признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Это второе государство – член ООН, которое решило признать ДНР и ЛНР.

Кроме России и Сирии, самостоятельность республик Донбасса признали Абхазия и Южная Осетия.

#Украина #ДНР и ЛНР #Сирия
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