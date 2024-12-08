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Украина потеряла 400 тысяч солдат с начала конфликта, заявил Трамп
С начала конфликта потери ВСУ составили 400 тысяч бойцов, среди мирного населения эти цифры гораздо больше. Об этом заявил избранный Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
В сообщении он отметил, что Украина и ее Президент Владимир Зеленский хотят заключить сделку с Россией, и призвал к немедленному прекращению огня.
«Они нелепо потеряли 400 тысяч солдат и еще больше гражданских лиц», — написал политик.
Трамп призвал к скорейшему началу переговоров и заметил, что к процессу может подключиться Китай.
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