Украина потеряла 400 тысяч солдат с начала конфликта, заявил Трамп

С начала конфликта потери ВСУ составили 400 тысяч бойцов, среди мирного населения эти цифры гораздо больше. Об этом заявил избранный Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

В сообщении он отметил, что Украина и ее Президент Владимир Зеленский хотят заключить сделку с Россией, и призвал к немедленному прекращению огня.

«Они нелепо потеряли 400 тысяч солдат и еще больше гражданских лиц», — написал политик.

Трамп призвал к скорейшему началу переговоров и заметил, что к процессу может подключиться Китай.