Белый дом назвал причину, по которой США отказались поставить Киеву истребители F-16

Вашингтон и без истребителей F-16 передает Украине большие объемы вооружений, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Так он объяснил отказ властей США поставить Киеву истребители, о котором стало известно накануне вечером.

Кирби заверил, что в ближайшие месяцы поставки вооружений Украине продолжатся. «Те виды вооружений, которые, как мы знаем, будут иметь критическое значение для того, чтобы помочь украинским (войскам) в нынешних боях в зимний период, а также в сражениях, которые, как мы ожидаем, они будут вести весной», – сказал он в интервью CNN.

Напомним, ранее Президент США Джо Байден отрицательно ответил на вопрос о возможных поставках истребителей Украине.

При этом власти Украины давно просили своих союзников рассмотреть передачу самолетов F-16 или других истребителей в рамках нового пакета военной помощи. Пентагон обсуждал эту тему, однако не включил самолеты в новый пакет военной помощи, а другие страны НАТО заявили, что пойдут на поставки авиации Киеву только при согласовании этого вопроса с другими членами североатлантического альянса.