Украина попросила продлить транзит российского газа до 2034 года

Когда истечет контракт с «Газпромом», Киеву потребуется продление транзита российского газа хотя бы до 2034 года. Об этом рассказал генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

«У нас нет гарантий, что контракт будет возобновлен. Поэтому мы ведем переговоры с правительствами США и Германии. Мы считаем, что наиболее весомой гарантией является возобновление или продолжение существующего договора сейчас, не дожидаясь 2025 года, на следующие 15 лет», — цитирует главу компании РИА Новости.

Он отметил, что объем транзита должен составлять около 45–50 млрд кубометров в год.

В конце 2019 года Россия и Украина подписали пакет договоренностей о продолжении транзита газа через территорию республики, в том числе контракт на пять лет, согласно которому «Газпром» гарантирует прокачку 65 млрд кубометров топлива в первый год и по 40 млрд — в последующие четыре.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания готова сотрудничать с Украиной и после 2024 года, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы.

Германия и США в конце июля 2021 года опубликовали совместное заявление, где сформулировали условия для работы российского газопровода «Северного поток-2».

В нем стороны объявили, что продолжать транзит — в интересах Украины и Европы. Германия взяла на себя обязательства «использовать все рычаги», чтобы добиться продления соглашения, а также применить санкции в случае, если Россия попытается политизировать проект.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что строительство газопровода «Северный поток–2» является полностью коммерческим проектом и выгодно для стран Евросоюза.