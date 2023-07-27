Путин рассказал о потерях в боях на запорожском направлении

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Потери противника на запорожском направлении накануне составили более 200 человек. Есть потери и у ВС России, однако они как минимум в 10 раз меньше украинских. Об этом, отвечая на вопрос журналиста, рассказал Президент РФ Владимир Путин.

Ранее он сообщил, что накануне серьезные бои велись в зоне ответственности одной из бригад Черноморского флота и 42-й дивизии ЮВО. По его словам, ВСУ применяли большое количество бронетехники — более 50 единиц.

«У противника очень большие потери личного состава — свыше 200 человек. К сожалению, без потерь не обошлось и у нас, но разница колоссальная — в разы, более чем в 10 раз», — отметил глава государства.

Помимо этого, российские военные уничтожили львиную долю техники: 39 единиц — 26 танков и 13 бронемашин. Из них 60% ликвидировали военные из двух подразделений, 40% уничтожено летчиками боевой авиации.

«Ни на одном из участков боестолкновения противник успеха не имел. Все попытки контрнаступления остановлены, противник отброшен с большими потерями», — подчеркнул Владимир Путин.