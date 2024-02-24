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Политика 24 февраля 2024 20:35

Украина подписала соглашения о гарантиях безопасности с Италией и Канадой

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Украина подписала двусторонние договоры о гарантиях безопасности с еще двумя странами — Италией и Канадой. Об этом рассказал в своем Telegram-канале украинский лидер Владимир Зеленский.

Соглашения были заключены в ходе приуроченного ко второй годовщине начала широкомасштабных боевых действий посещения Киева премьер-министрами этих государств — Джорджи Мелони и Джастином Трюдо.

Договоренность с Канадой предусматривает выделение Украине в 2024 году более 3 млрд канадских долларов (примерно 2,22 млрд американских долларов) макрофинансовой и военной помощи, отметил Зеленский.

В свою очередь соглашение с Италией, по оценке главы украинского государства, «закладывает прочную основу для длительного партнерства» в сфере безопасности между двумя странами. При этом детали документа пока не раскрываются.

Ранее министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, анонсируя подписание соглашения, рассказал, что документом предусмотрена экономическая помощь, гуманитарная поддержка и защита критической инфраструктуры.

Вместе с тем, по словам дипломата, которые приводило агентство ANSA, из текста документа «не следует никаких обязательств по международному праву или финансовых обязательств», а также «автоматических гарантий политической или военной поддержки». Соответственно, и его ратификация парламентом Италии не требуется.

До этого Украина уже подписала соглашения о гарантиях безопасности с Великобританией, Германией, Данией и Францией.

Специальная военная операция (СВО) началась два года назад, 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения поставленных целей.
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#Украина #спецоперация
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