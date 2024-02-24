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Украина подписала соглашения о гарантиях безопасности с Италией и Канадой
Украина подписала двусторонние договоры о гарантиях безопасности с еще двумя странами — Италией и Канадой. Об этом рассказал в своем Telegram-канале украинский лидер Владимир Зеленский.
Соглашения были заключены в ходе приуроченного ко второй годовщине начала широкомасштабных боевых действий посещения Киева премьер-министрами этих государств — Джорджи Мелони и Джастином Трюдо.
Договоренность с Канадой предусматривает выделение Украине в 2024 году более 3 млрд канадских долларов (примерно 2,22 млрд американских долларов) макрофинансовой и военной помощи, отметил Зеленский.
В свою очередь соглашение с Италией, по оценке главы украинского государства, «закладывает прочную основу для длительного партнерства» в сфере безопасности между двумя странами. При этом детали документа пока не раскрываются.
Ранее министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, анонсируя подписание соглашения, рассказал, что документом предусмотрена экономическая помощь, гуманитарная поддержка и защита критической инфраструктуры.
Вместе с тем, по словам дипломата, которые приводило агентство ANSA, из текста документа «не следует никаких обязательств по международному праву или финансовых обязательств», а также «автоматических гарантий политической или военной поддержки». Соответственно, и его ратификация парламентом Италии не требуется.
До этого Украина уже подписала соглашения о гарантиях безопасности с Великобританией, Германией, Данией и Францией.
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