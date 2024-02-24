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Сенатор Пушков назвал причину визита главы ЕК и трех западных премьер-министров в Киев
Визитом в Киев Премьер-министра Канады Джастина Трюдо, главы итальянского Правительства Джорджи Мелони, Премьер-министра Бельгии Александера Де Кроо и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен лидеры Евросоюза хотят показать, что объединение не отступается от Украины после падения Авдеевки и в условиях, когда в Штатах три месяца не могут согласовать выделение 60 млрд долларов Киеву. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале.
По его словам, в Евросоюзе считают сложившиюся ситуацию «тестом на наличие характера» у союза. Европейские лидеры решительно хотят продемонстрировать, что будут поддерживать Киев и без Вашингтона.
«Во всяком случае, временно, в надежде, что администрации Байдена удастся провести законопроект о помощи Украине через конгресс, – отмечает Пушков. – Лидеры ЕС все глубже затягивают Европу в украинскую авантюру, в которой Европу ждут лишь огромные расходы, все новые разочарования и растущий риск большой войны».
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