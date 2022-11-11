Украина планирует зимнее наступление на Курскую и Белгородскую области, заявил пленный

Зимой Украина готовит наступление на Белгородскую и Курскую области. Об этом со ссылкой на пленного военнослужащего 53-й отдельной механизированной бригады украинских силовиков, старшего лейтенанта, командира взвода Владимира Лепихина сообщает РИА Новости.

«Я слышал, что на территории России работают группы ДРГ, осуществляют подрывную деятельность, оставляют вооружение, взрывчатку для того, чтобы провести полномасштабное наступление. Ориентировочно это планируют зимой, когда грунт будет твердый и техника сможет пройти», — заметил военный.

По его словам, он не знает, насколько глубоко рассчитывают продвинуться ВСУ.

Напомним, что другой пленный из этого подразделения — командир взвода Павел Ткачук ранее заявил, что ВСУ планировали забросить диверсантов в три приграничных региона России.