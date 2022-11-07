Пленный командир ВСУ: Украина планировала забросить диверсантов в три региона России

Украинское командование планировало отправить диверсантов в приграничные регионы России. Об этом со ссылкой на взятого в плен военнослужащего 53-й отдельной механизированной бригады украинских силовиков старшего лейтенанта, командира взвода Павла Ткачука сообщает РИА Новости.

Диверсии должны были произойти в Курской, Брянской и Белгородской областях. «Целью было захождение в близлежащие населенные пункты около территории Украины на военной технике с российскими опознавательными знаками», — заявил он.

Ранее другой пленный — солдат 25-й отдельной штурмовой бригады ВСУ рассказал, что украинское командование скрывает сведения о погибших солдатах, чтобы не выплачивать компенсации их семьям.