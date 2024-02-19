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Политика 19 февраля 2024 09:16

Украина планирует продать находящиеся под санкциями активы РФ

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На Украине планируют продать 691 российский актив, попавший под санкции. Вырученные средства будут направлены на восстановление страны, заявил глава украинского Фонда госимущества Виталий Коваль.

На японо-украинской конференции в Токио, посвященной продвижению экономического роста и восстановлению Украины, была продемонстрирована презентация с несколькими названиями таких компаний. Это в том числе Демуринский горно-обогатительный комбинат, «Аэрок» и «Мотордеталь-Конотоп». Однако полный список оглашен не был.

«Мы планируем продажу попавших под санкции активов. В настоящее время мы располагаем 691 таким активом», — приводит слова Коваля РИА Новости.

Напомним, что в субботу стало известно о передаче США почти 500 тыс. долларов «конфискованных российских фондов» для Украины. Средства направлены Эстонии.

#санкции #Украина
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