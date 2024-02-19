Украина планирует продать находящиеся под санкциями активы РФ

На Украине планируют продать 691 российский актив, попавший под санкции. Вырученные средства будут направлены на восстановление страны, заявил глава украинского Фонда госимущества Виталий Коваль.

На японо-украинской конференции в Токио, посвященной продвижению экономического роста и восстановлению Украины, была продемонстрирована презентация с несколькими названиями таких компаний. Это в том числе Демуринский горно-обогатительный комбинат, «Аэрок» и «Мотордеталь-Конотоп». Однако полный список оглашен не был.

«Мы планируем продажу попавших под санкции активов. В настоящее время мы располагаем 691 таким активом», — приводит слова Коваля РИА Новости.

Напомним, что в субботу стало известно о передаче США почти 500 тыс. долларов «конфискованных российских фондов» для Украины. Средства направлены Эстонии.