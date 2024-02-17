news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_top_970_100
Политика 17 февраля 2024 17:43

США передали для Украины почти 500 тыс. долларов «конфискованных российских фондов»

Скопировать ссылку

Соединенные Штаты передали Эстонии около 500 тысяч долларов «конфликскованных российских фондов». Средства пойдут на помощь Украине, сообщает американский Минюст.

О направлении средств было объявлено на Мюнхенской конференции безопасности.

«Это первый подобный перевод средств из Соединенных Штатов иностранному союзнику с прямой целью оказания помощи Украине», — отмечается в сообщении.

Эстония была выбрана в качестве посредника из-за невозможности передачи средств напрямую. Отмечается, что деньги будут использованы для ускорения оценки ущерба, а также ремонта украинской системы распределения и передачи электроэнергии.

В заявлении упоминается, что средства были конфискованы в результате выявления «незаконной закупочной сети» при попытке передать в Россию высокоточный американский станок, используемый в области ОПК и распространения ядерного оружия.

В Минюсте отметили, что 14 февраля гражданин Латвии, подозреваемый в участии в этой схеме, дал признательные показания.

#США #Украина
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2