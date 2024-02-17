США передали для Украины почти 500 тыс. долларов «конфискованных российских фондов»

Соединенные Штаты передали Эстонии около 500 тысяч долларов «конфликскованных российских фондов». Средства пойдут на помощь Украине, сообщает американский Минюст.

О направлении средств было объявлено на Мюнхенской конференции безопасности.

«Это первый подобный перевод средств из Соединенных Штатов иностранному союзнику с прямой целью оказания помощи Украине», — отмечается в сообщении.

Эстония была выбрана в качестве посредника из-за невозможности передачи средств напрямую. Отмечается, что деньги будут использованы для ускорения оценки ущерба, а также ремонта украинской системы распределения и передачи электроэнергии.

В заявлении упоминается, что средства были конфискованы в результате выявления «незаконной закупочной сети» при попытке передать в Россию высокоточный американский станок, используемый в области ОПК и распространения ядерного оружия.

В Минюсте отметили, что 14 февраля гражданин Латвии, подозреваемый в участии в этой схеме, дал признательные показания.