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США передали для Украины почти 500 тыс. долларов «конфискованных российских фондов»
Соединенные Штаты передали Эстонии около 500 тысяч долларов «конфликскованных российских фондов». Средства пойдут на помощь Украине, сообщает американский Минюст.
О направлении средств было объявлено на Мюнхенской конференции безопасности.
«Это первый подобный перевод средств из Соединенных Штатов иностранному союзнику с прямой целью оказания помощи Украине», — отмечается в сообщении.
Эстония была выбрана в качестве посредника из-за невозможности передачи средств напрямую. Отмечается, что деньги будут использованы для ускорения оценки ущерба, а также ремонта украинской системы распределения и передачи электроэнергии.
В заявлении упоминается, что средства были конфискованы в результате выявления «незаконной закупочной сети» при попытке передать в Россию высокоточный американский станок, используемый в области ОПК и распространения ядерного оружия.
В Минюсте отметили, что 14 февраля гражданин Латвии, подозреваемый в участии в этой схеме, дал признательные показания.
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