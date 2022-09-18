Украина обратилась к России по поводу обстрела колонии в Еленовке

Представители киевских властей направили запрос российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой предоставить информацию об украинских военнопленных, пострадавших при обстреле колонии в Еленовке. Запрос отправил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, о чем он сообщил в своем телеграм-канале.

«На данный момент мы не получили информацию об именах пострадавших, но обращаемся с запросом об этом как напрямую – к госпоже Москальковой, так и через посредничество ООН и МККК», – написал Лубинец, добавив, что готов лично прибыть в Еленовку «для оценки всех фактов и общения со свидетелями обстрелов, ранеными и удерживаемыми гражданами».

Напомним, ранее в ДНР сообщили, что при обстреле ВСУ колонии в Еленовке погиб украинский военнопленный, пятеро ранены. Это не первый удар по колонии – в конце июля от очередного обстрела Еленовки погибли более 50 человек, в том числе 40 украинских военнопленных, еще более 100 человек были ранены.