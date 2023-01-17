Украина направила ноту протеста Белоруссии из-за телесюжета о вербовке наемников

Посольство Украины в Минске передало белорусскому МИД ноту протеста из-за сюжета на государственном телеканале. Тогда на «Беларусь 1» заявили, что украинские диппредставительства за рубежом занимаются вербовкой наемников для участия в боевых действиях, сообщает ТАСС со ссылкой на посла Киева Игоря Кизима.

«Автор утверждает, что посольство якобы является вербовочным центром для отправки наемников на Украину. <...> Посольство направило соответствующую ноту протеста в МИД Республики Беларусь», — поделился дипломат в своих соцсетях.

Он добавил, что слова гражданина Грузии, который якобы пытался попасть на Украину, чтобы «повоевать там», как и сам сюжет, являются «ложью и манипуляциями».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Украина пытается вербовать наемников, используя свои посольства за рубежом.