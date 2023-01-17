СМИ: Украинские посольства вербуют наемников для участия в боевых действиях

Украинские посольства занимаются вербовкой наемников в разных странах, сообщает РИА Новости со ссылкой на канал «Беларусь 1».

«Украина — центр притяжения для тысяч наемников со всего мира. Националисты, расисты, радикалы, ультраправые — те, кто жаждет денег, и становятся членами украинского иностранного легиона. А вербуют „солдат удачи“ в посольствах Украины в разных странах», — говорится в сообщении.

В эфире рассказали, что один из завербованных был задержан в Минске. Он был направлен сюда из украинского представительства в Тбилиси. В столице Белоруссии он должен был получить дальнейшие указания от посла Игоря Кизимы и вступить в «грузинский легион» для участия в боевых действиях на Украине.

«Вербовочные центры при своих посольствах Украина создала буквально через месяц после начала российской спецоперации. Был и ряд скандалов в Таджикистане, Греции, Сенегале и Австрии. По распоряжению украинского Министерства иностранных дел был создан ресурс с инструкциями, как пройти вербовочный путь до украинского окопа», — объяснили на телеканале.