ВСУ нанесли ракетный удар по онкологическому диспансеру в Херсоне

Украинские военные нанесли ракетный удар по онкологическому диспансеру в Херсоне. Пострадавших нет. Об этом сообщил Минздрав региона.

«Украинские националисты продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру нашего региона. Сегодня днем ВСУ нанесли ракетный удар по Херсонскому областному онкологическому диспансеру», — написали в Telegram-канале ведомства.

Министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильимиев отметил, что киевский режим в очередной раз продемонстрировал свое отношение к мирным жителям освобожденного региона. По его словам, на территории онкодиспансера не было ни военных, ни техники.

«Просто чудом никто не пострадал», — добавил Ильимиев.

Ранее в администрации области отметили, что в настоящее время Херсон укрепляется на случай прорыва ВСУ.