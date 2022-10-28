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Политика
28 октября 2022  16:12

ВСУ нанесли ракетный удар по онкологическому диспансеру в Херсоне

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Украинские военные нанесли ракетный удар по онкологическому диспансеру в Херсоне. Пострадавших нет. Об этом сообщил Минздрав региона.

«Украинские националисты продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру нашего региона. Сегодня днем ВСУ нанесли ракетный удар по Херсонскому областному онкологическому диспансеру», — написали в Telegram-канале ведомства.

Министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильимиев отметил, что киевский режим в очередной раз продемонстрировал свое отношение к мирным жителям освобожденного региона. По его словам, на территории онкодиспансера не было ни военных, ни техники.

«Просто чудом никто не пострадал», — добавил Ильимиев. 

Ранее в администрации области отметили, что в настоящее время Херсон укрепляется на случай прорыва ВСУ.

#спецоперация на Украине #политика
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