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Ру Тат
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Политика
28 октября 2022  06:36

Губарева: Херсон и подступы к нему укрепляют на случай прорыва ВСУ

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Херсон и подступы к нему укрепляют на случай прорыва украинских войск – это превентивная мера на случай прорыва ВСУ, сообщила замглавы администрации региона Екатерина Губарева.  По ее словам, сейчас повсеместно ведется усиление первых этажей зданий, создаются укрепления из мешков с песком, чтобы защититься и отбить атаки в черте города.

Вывоз мирных жителей из Херсона также помогает в этой работе, так как позволяет тщательнее проводить проверки по выявлению диверсионно-разведывательных групп или сторонников ВСУ, добавила Губарева.

«Вывоз людей из города — это тоже некое укрепление. Во-первых, снижаем нагрузку на логистику. Во-вторых, нашей армии развязывает руки в определенной мере отсутствие гражданских, так как никто не переживает, что под шквальный огонь попадет школьник или бабушка, идущая с рынка», — цитирует ее РИА Новости.

Напомним, накануне стало известно о завершении эвакуации  мирного населения Херсонской области на левый берег Днепра и в безопасные регионы России. Всего вывезти планировалось около 50-60 тыс. человек.

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