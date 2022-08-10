Венгрия и Словакия оплатили транзит российской нефти через Украину

Венгерская MOL и словацкая Slovnaft самостоятельно заплатили за транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба» через территорию Украины. Прокачка топлива должна возобновиться в ближайшие дни, сообщает сайт словацкой газеты Pravda.

О желании венгерской MOL взять на себя обязательства по оплате транзита российской нефти через территорию Украины по южной ветке нефтепровода «Дружба» стало известно накануне. По словам Премьер-министра и министра экономики Словакии Рихарда Сулика, прокачку нефти по нефтепроводу могут возобновить в ближайшие часы.

Напомним, поставки по нефтепроводу украинская компания остановила 4 августа в связи с неоплатой своих услуг.