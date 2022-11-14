Украина дважды за последние недели поддержала антиизраильские резолюции в ООН

Киев два раза за последние две недели поддержал антиизраильские резолюции в ООН, Израиль разочарован этим фактом. Об этом заявил израильский посол на Украине Михаэль Бродский.

«Поддержка Украиной резолюции ООН „Действия Израиля“, отрицающей связи евреев с Храмовой горой и призывающей к консультативному заключению Международного суда, крайне разочаровывает», — приводит цитату Бродского РБК.

Посол добавил, что такие действия Киева не способствуют укреплению доверия между двумя странами.

12 ноября комитет ООН большинством голосов одобрил предложение Палестины о направлении в Международный суд ООН в Гааге запроса о правовом статусе «длительной оккупации, заселения и аннексии Израилем палестинской территории, оккупированной с 1967 года». Резолюция теперь будет вынесена на голосование Генассамблеи ООН.

Кроме этого Киев проголосовал за резолюцию «Риск распространения ядерного оружия на Ближнем Востоке», бьющую по интересам Израиля. Считается, что страна — единственная на Ближнем Востоке, у которой есть ядерное оружие, хотя она и не признает этот факт официально.

Голосование в ООН проходило на фоне возросших претензий киевского режима по поводу отказа Израиля поставлять летальное оружие. В октябре украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев направит израильскому правительству официальную ноту и попросит его безотлагательно поставить системы ПВО.