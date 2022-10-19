Израиль отказался поставлять Киеву оружие

Израиль вместе с государствами, входящими в НАТО, поддерживает Украину, но по-прежнему не планирует поставлять Киеву вооружение. Об этом передает ТАСС.

«Мы продолжим поддерживать Украину в рамках наших ограничений, как уже делали в прошлом», – заявил глава Минобороны Бени Ганц на встрече с послами стран Евросоюза.

Министр подчеркнул, что Израиль не будет поставлять системы вооружения «по целому ряду оперативных соображений» и что страна придерживается политики оказания гуманитарной помощи.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.