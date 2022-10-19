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Ру Тат
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Политика
19 октября 2022  15:00

Израиль отказался поставлять Киеву оружие

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Израиль вместе с государствами, входящими в НАТО, поддерживает Украину, но по-прежнему не планирует поставлять Киеву вооружение. Об этом передает ТАСС. 

«Мы продолжим поддерживать Украину в рамках наших ограничений, как уже делали в прошлом», – заявил глава Минобороны Бени Ганц на встрече с послами стран Евросоюза.

Министр подчеркнул, что Израиль не будет поставлять системы вооружения «по целому ряду оперативных соображений» и что страна придерживается политики оказания гуманитарной помощи. 

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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