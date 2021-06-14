Украина допускает получение компенсации из-за запуска «Северного потока-2»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна готова к проведению переговоров по поводу получения компенсации в связи с запуском газопровода «Северный поток-2», сообщает ТАСС.

«Если нам предложат переговоры о компенсации, то мы это рассмотрим. Но мы не обязательно согласимся на то, что нам предложат», — сказал Кулеба.

Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич накануне заявил, что запуск российского газопровода станет серьезным ударом по экономике Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что из-за потери прибыли от транзита газа страна недополучит минимум 3 млрд долларов в год, и ей нечем будет платить за украинскую армию.

Ранее «Татар-информ» сообщало о том, что эксплуатации первой ветки «Северного потока-2» может начаться этой зимой.